Frau dreht Film gegen sexuelle Belästigung und wird belästigt

Täter-Opfer-Umkehr

Nach dem Vorfall habe sie sofort damit begonnen, den Fehler an sich zu suchen, warum sie nicht besser mit der Situation umgegangen sei. Sie hätte auch Ratschläge aus ihrem Bekanntenkreis bekommen, wie sie sich das nächste Mal vorbildlicher verhalten könne. Für Kowalchuk ist das aber nicht der Punkt, vielmehr müssten wir lernen, unsere Gedanken in Bezug auf sexuelle Belästigung umzustrukturieren und nicht die Reaktionen und Verhaltensweise der Opfer darauf zu kritisieren. Sie will andere Menschen dazu ermutigen, ihre Stimme gegen sexuelle Belästigung zu erheben und dadurch die Realität von jenen zu ändern, denen sie passiert. "Wir müssen aufhören, so kritisch gegenüber Menschen zu sein, die solche Erfahrungen gemacht haben", so die Conclusio von Kowalchuk.

Problematik sexueller Übergriffe

Eine erst kürzlich erschienene internationale Erhebung zeigt, wie groß die Problematik sexueller Übergriffe weltweit ist. Demnach hat jede zweite Frau in den USA auf der Straße bereits sexuelle Bemerkungen oder Beleidigungen erfahren, in Großbritannien sind es 43 Prozent, in Spanien 40. In Frankreich gaben dies 39 Prozent der befragten Frauen an, in Deutschland 36, in Italien 25.