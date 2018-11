Diese Kleid zählt, wie oft Frauen im Club begrabscht werden

Für eine Kampagne im Auftrag des Getränkeherstellers Schweppes hat die Werbeagentur Ogilvy gemeinsam mit Forschern ein Kleid kreiert, das anzeigt, wie oft die Frau darin berührt wird. Das Experiment wurde in Nachtlokalen in Brasilien durchgeführt. Zuvor hatten befragte Männer in Interviews angegeben, dass sexuelle Belästigung von Clubbesucherinnen kein brisantes Thema sei.

In dem Kleid, das für das Projekt "The Dress for Respect" ("Das Kleid für Respekt") geschaffen wurde, sind Sensoren eingenäht, die Berührungen und ihre Intensität aufzeichnen. Diese Informationen werden dann an ein visuelles System weitergeleitet, damit die Forscher die Belästigung in Echtzeit verfolgen können.