Begrapschte Kellnerin: "Du hast kein Recht, respektlos zu sein"

Täter-Opfer-Umkehr

Die Reaktionen im Netz hätten sie jedenfalls tief berührt: "Ich habe geweint, weil es mich so bewegt, was die Menschen sagen." Allerdings hätten sie auch kritische Kommentare bezüglich ihrer Bekleidung - sie trug Hotpants - erreicht: "Es gab viele positive Reaktionen aber auch einige, die sagten, 'deine Shorts waren zu kurz'", sagte Holden im Interview mit dem Lokalsender WTOC. Damit wurde auch sie mit der sogenannten Täter-Opfer-Umkehr konfrontiert. Bei dieser Form der Opferbeschuldigung, auch Victim Blaming genannt, handelt es sich um eine Verhaltensweise innerhalb der sogenannten Rape Culture (zu Deutsch: Vergewaltigungskultur), die sexuelle Gewalt und Vergewaltigung nicht nur weitgehend toleriert und duldet, sondern auch die Verhinderung von Vergewaltigungen den Opfern überträgt.

#MeToo in der Gastrobranche

Im Licht der #MeToo-Debatte über sexuelle Gewalt gegen Frauen werden auch die Missstände in der Gastronomie erstmals offen diskutiert. In Interviews mit der New York Times berichteten im März dieses Jahres über 60 Kellnerinnen und Barkeeperinnen über Belästigung und untergriffige Kommentare von Kunden.

Dass sexualisierte Gewalt gegen Frauen in der Gaststättenbranche ein massives Problem darstellt, bestätigt auch Holden: "Wir haben viel damit zu tun", sagt sie und bezieht sich damit auf Kolleginnen, die in der Vergangenheit bereits Opfer von Übergriffen wurden.

In Österreich gibt es keine genauen Statistiken, die belegen, wie viele Männer und Frauen in der Gastronomie sexuell belästigt werden. In den USA wurde hingegen bereits erhoben, wie weit verbreitet sexuelle Belästigung in der Gastronomie ist: In einer Untersuchung der Organisation "Restaurant Opportunities Center United" aus dem Jahr 2014 gaben 90 Prozent der befragten weiblichen Restaurant-Angestellten an, schon sexuell belästigt worden zu sein. Bei den männlichen Befragten war diese Quote etwa halb so hoch.

Eine US-amerikanische Restaurantchefin hat unterdessen konkrete Maßnehmen gegen Übergriffe unternommen: Um ihre Mitarbeiterinnen vor sexueller Belästigung zu schützen, hat Erin Wade, die im kalifornischen Oakland ein Restaurant betreibt, mit ihren weiblichen Angestellten ein Farbsystem entwickelt, mit dem sie signalisieren können, dass sie von Kunden belästigt werden und in welcher Intensität (mehr dazu hier).