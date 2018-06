Rote Karte für Grapscher in der Gastronomie

Durch die Anwendung des Systems gebe es kaum mehr "rote Vorfälle", erzählt Wade in einem Kommentar für die Washington Post. Die meisten Kunden würden vorfühlen, bevor sie eine Kellnerin offen sexuell belästigen. Zu Letzterem hätten sie nun keine Möglichkeit mehr.

Genaue Statistiken, wie viele Männer und Frauen in der Gastronomie sexuell belästigt werden – von Gästen, Kollegen oder Chefs – gibt es in Österreich nicht. Von der Arbeiterkammer, Gleichbehandlungsanwaltschaft und zuständigen Gewerkschaft gibt es keine Angaben, wie groß die Missstände sind. Erfahrungen wie jene von Anna aber machen klar, dass es sie gibt. In den USA ist hingegen bekannt, wie weit verbreitet sexuelle Belästigung in der Gastronomie ist. In einer Untersuchung der Organisation "Restaurant Opportunities Center United" aus dem Jahr 2014 gaben 90 Prozent der befragten weiblichen Restaurant-Angestellten an, schon sexuell belästigt worden zu sein. Bei den männlichen Befragten war diese Quote etwa halb so hoch.