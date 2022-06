Entwarnung: Spielschleim für Kinder gesundheitlich unbedenklich

Was ist Bor?

Bor ist ein Halbmetall. Es kommt in der Umwelt nicht in reiner Form vor, sondern in Form von Borsäure oder deren Salzen, den Boraten. In Wabbelmassen vernetzen Borverbindungen langkettige Moleküle und erzeugen so je nach Zusammensetzung klebrige, weiche und elastische Eigenschaften in Knete und Spielschleim.

Für seine gesundheitliche Bewertung nutzte das BfR Messdaten zur Borfreisetzung aus Spielschleim, die von den Überwachungsbehörden deutscher Bundesländer zur Verfügung gestellt wurden. Auf dieser Grundlage hat das BfR die Aufnahme durch Verschlucken und durch die Haut betrachtet. Laut der europäischen Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG dürfen aus flüssigem oder haftendem Spielzeug, zu dem bestimmte Wabbelmassen gehören, allenfalls 300 Milligramm (mg) Bor pro Kilogramm (kg) Spielzeugmaterial freigesetzt werden.

Beeinträchtigungen unwahrscheinlich

Das BfR kommt zu dem Schluss, dass plötzliche gesundheitliche Effekte durch das einmalige Verschlucken einer größeren Menge von etwa fünf Gramm Wabbelmasse sehr unwahrscheinlich sind. Fünf Gramm entsprechen in etwa einer Kugel mit dem Durchmesser einer Zwei-Euro-Münze. Das gilt für den Fall, dass die freigesetzte Menge an Bor geringer als 11 600 mg/kg Spielzeugmaterial ist. Die von den Landesbehörden an das BfR übermittelten Daten lagen unter diesem Wert. Symptome einer akuten Borvergiftung wären Übelkeit und Erbrechen sowie Durchfall und Bauchschmerzen.

Chronische Beeinträchtigungen der Gesundheit durch das tägliche Spielen mit Wabbelmasse sind aus Sicht des BfR sehr unwahrscheinlich. Vorausgesetzt, es werden weniger als 2950 mg/kg Bor freigesetzt. Bei der Betrachtung der langfristigen Aufnahme hat das BfR auch die Hintergrundbelastung aus anderen Quellen (Trinkwasser, Lebensmittel, Verbraucherprodukte) berücksichtigt.