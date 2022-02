Bitte nicht zu kitschig: Babybauchshootings im Wandel der Zeit

So stilsicher Rihanna bisher immer aufgetreten ist, so setzt sie das nun auch in der Schwangerschaft fort. Erst vor wenigen Tagen begeisterte sie auf einem Event im transparenten, grünen Glitzerfadentop. Bereits die ersten offiziellen Fotos, mit denen sie ihre Schwangerschaft bestätigte, sorgten für Aufsehen. Entspannt spaziert sie darauf mit ihrem Partner ASAP Rocky durch die Straßen von New York, die Fotos wirken fast wie Schnappschüsse, die einen intimen Moment festhalten.