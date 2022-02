Zweites Kind mit Orlando Bloom? Katy Perry heizt Schwangerschaftsgerüchte an

In der Tat kann man ein kleines Bäuchlein erkennen. Ein Beweis für eine Schwangerschaft ist dies aber noch lange nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Auftritt der Musikerin Baby-Gerüchte anheizte, die sich als haltlos erwiesen haben.

Katy Perry und Orlando Bloom haben die jüngsten Spekulationen jedenfalls nicht kommentiert. Als sich die beiden Jänner in New York blicken ließen, hüllte sich Katy Perry in einen roten Ledermantel, unter dem sie einen gestreiften Zweiteiler trug. Ihren Bauch versuchte der Popstar dabei vor den Fotografen zu verbergen.