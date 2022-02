Bei Event: Rihanna zeigt sich im spektakulären Babybauch-Outfit

Babybauch verstecken? Kommt für Rihanna nicht infrage. Seitdem die Sängerin kürzlich bekannt gab, dass sie und Rapper ASAP Rocky ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, hebt sie den Begriff "Schwangerschaftsmode" auf ein neues Level.

So auch in Los Angeles, wo die 33-Jährige Freitagabend mit einem großen Event die neuesten Lancierungen ihrer eigenen Kosmetikmarke Fenty Beauty feierte. Rihanna entschied sich für ein am Rücken geschnürtes, grünes Top, das vorne durch einzelne Fäden einen Blick auf den Babybauch gewährte.