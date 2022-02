Was Kopenhagen besser als andere Modestädte macht

Die Copenhagen Fashion Week mag im Schatten der Präsentationen in New York, London, Mailand und Paris stehen. In einer Sache ist die Hauptstadt Dänemarks jedoch den großen Modemetropolen voraus: Nachhaltigkeit ist nicht nur Randthema – sondern Basis der skandinavischen Version. Seit im Jahr 2006 die erste Modewoche in Kopenhagen stattfand, wurde kontinuierlich daran gearbeitet, das Event immer nachhaltiger zu gestalten.

Vor zwei Jahren wurde ein Nachhaltigkeitsplan für die Jahre 2020 bis 2023 vorgestellt, der unter anderem eine 50-prozentige Reduktion des CO₂-Ausstoßes für das Event vorsieht, das auch bald komplett müllfrei sein soll. Bis 2023 müssen Marken außerdem 17 Standards erfüllen, um an der Fashion Week teilnehmen zu dürfen.