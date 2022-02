Germany's Next Topmodel 2022: Jetzt kommen die Models im Pensionsalter

Auch in Österreich wird die Nachfrage nach Best-Ager-Models größer. „Als ich Ende der Achtzigerjahre in dieser Branche begonnen habe, waren nur 16- bis maximal 18-Jährige gefragt“, sagt Mario Soldo, Gründer der Mother Agency in Wien. „Alles darüber galt als zu alt.“ Keine über 50-jährige potenzielle Kundin wolle sich heute noch eine Anti-Aging-Creme von einer knapp Volljährigen verkaufen lassen.

Zwar werden in den Modemetropolen Paris, Mailand, London und New York nach wie vor vornehmlich dünne und junge Models für Showroom-Präsentationen und Laufstegshows gebucht. Das bedeute laut Soldo jedoch nicht, dass es für andere Altersklassen und Körperformen keinen Platz in der Branche gibt. „Letztere werden einfach für andere Jobs gebucht“, weiß der Agent.

„Sie bekommen zwar derzeit noch weniger, dafür aber spektakulärere Aufträge – die dann meist sogar besser bezahlt sind.“