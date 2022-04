Ab welchem Alter alleine zum Supermarkt? Das sagt die Expertin

Aufgaben meistern

Die Erfolge der Kleinen sind für viele Zuschauer rührend, aber kann man ihnen solche Aufgaben tatsächlich schon zutrauen? Im Rahmen des TV-Formats, in dem für Sicherheit gesorgt ist, ja – im Alltag hingegen nur bedingt, findet Psychologin Margarete Salaberger: „Kinder ab vier Jahren können derartige Aufgaben meistern und wahrscheinlich hätten viele große Freude, dass man ihnen das zutraut. Allerdings sind Kindergartenkinder noch nicht in der Lage, Gefahren einzuschätzen.“

Es habe durchaus einen Sinn, dass diese Altersgruppe gesetzlich nicht ohne Beaufsichtigung sein darf. Zwar ist sehr wichtig, dass Kinder Erfolgserlebnisse haben, Erziehungspersonen müssen aber für einen sicheren Rahmen sorgen. „Schon Zweijährige sind stolz, wenn ihnen etwas gelingt, alleine losschicken kann man sie in Wirklichkeit aber nicht“, sagt Salaberger.

Zweijährige sind sehr überzeugt von sich selbst und trauen sich alles zu. „Sie lassen sich durch Misserfolge nicht frustrieren. Das ist auch gut so, sonst würden sie vieles nicht lernen.“ Drei- und vierjährige Kinder können Grenzen, auch ihre eigenen, schon besser akzeptieren. Sie können sich zwar gut orientieren und überlegen, was sie für eine bestimmte Aufgabe brauchen. Sie sind aber sehr konzentriert auf das, was sie interessiert, und vergessen alles rundherum. Das kann rasch gefährlich werden, etwa im Straßenverkehr.