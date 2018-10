Fall Kavanaugh: Lehrerin zeigt Kindern, was Einverständnis bedeutet

Wie die Huffington Post berichtet, unterrichtet Liz Kleinrock derzeit Drittklässler an der Citizens of the World Charter School Silver Lake in Los Angeles. Vergangene Woche postete sie ein Bild auf Instagram, auf dem ein Plakat abgebildet war. Thematisiert werden darauf wichtige Aspekte zum Thema Zustimmung und Einverständnis. So wird etwa erklärt, was Einverständnis bedeutet, wie sich Zustimmung in der Regel ausdrückt und wann es wichtig ist, das Einverständnis einer anderen Person unbedingt einzuholen.