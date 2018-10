Republikaner mokiert sich mit Fake-Foto über Christine Blasey Ford

Unterdessen hat Christine Blasey Fords Anwälteteam bestätigt, dass es sich bei dem Foto nicht um eine Aufnahme der 51-Jährigen handelt. Darüber hinaus wollte man keinen weiteren Kommentar zu dem Vorfall abgeben.

"Ich wollte, dass die Leute sehen, dass das wirklich sie ist"

Lancaster sieht sich zu keiner Entschuldigung bereit. Er verteidigte seine Aussagen im Zusammenhang mit dem Bild im Interview mit der Zeitung The News & Observer mit den Worten: "Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, dass das ein Bild von ihr ist." Und weiter: "Die Medien wollen, dass die Menschen denken, dass sie ( Christine Blasey Ford, Anm.) eine schöne junge Dame war, die vom Tennisplatz auf dem Weg nach Hause war. Ich wollte nur, dass sie die reale Person sehen. Ich wollte, dass die Leute sehen, dass das wirklich sie ist."

Seit Jahren im Umlauf

Das betreffende Bild wird laut Recherchen der Nachrichtenagentur Associated Press seit Jahren im Internet verwendet – unter anderem, um sogenannte Memes (Internetphänomen in Form eines Links oder einer Bild-, Ton-, Text- oder Videodatei, Anm. der Redaktion) zu generieren. Laut Washington Post verwendete die britische Daily Mail das Bild zudem im Jahr 2012 in einer Diashow über "üble Jahrbuchfotos". Damals wurde als Quelle worldwideinterweb.com angegeben.