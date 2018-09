In der NYT: 1.600 Männer unterschreiben für Christine Blasey Ford

Ford, eine 51-Jährige Psychologie-Professorin an einer Universität in Kalifornien, beschuldigt Brett Kavanaugh der versuchten Vergewaltigung. Kavanaugh, der von Präsident Donald Trump für den Supreme Court nominiert wurde, habe sie Anfang der 80er Jahre am Rande einer Schülerparty attackiert: Er habe sie auf ein Bett geworfen, versucht, sie auszuziehen und ihr dabei den Mund zugehalten, um sie am Schreien zu hindern. Ihr sei am Ende gelungen, zu flüchten, berichtet Ford in Interviews mit der Washington Post und anderen Medien. Der Vorfall habe sie jahrelang zutiefst verstört. Kavanaugh bestreitet die Vorwürfe.