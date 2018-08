"Fake news": Trump über angebliche Verspätung bei Queen-Treffen

"Ekelhafte Fake-News"

Während man ihm vorgeworfen hätte, dass er zu spät gekommen sei, sei er in Wahrheit zu früh dran gewesen. Außerdem sei ihm angehängt worden, er habe das Treffen in die Länge gezogen. Dabei habe sich die Verlängerung der Zusammenkunft einfach ergeben, so Trump. "Ehrlich Leute, es war so ein wunderschöner, wunderschöner Besuch am Nachmittag, aber sie können alles schlechtreden, weil sie ekelhafte Fake-News sind."