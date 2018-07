Trump in England: Tee mit der Queen und ein Riesen-Baby

Trumps Besuch, der heute Abend mit einem Galadinner mit May und Wirtschaftsvertretern in Blenheim Palace in Oxfordshire - dem Geburtsort von Sir Winston Churchill - startet, dürfte das Interesse der Medien von May ablenken.

Die Sicherheitsmaßnahmen in London sind enorm, aus ganz Großbritannien wurden Polizisten zusammengezogen. Grund sind die angekündigten Großdemonstrationen gegen Trump in der Hauptstadt, am Freitag werden bis zu 100.000 Menschen erwartet.

Für großes Aufsehen sorgt dabei ein Ballon, der Trump als Riesen-Baby darstellt und dessen Verwendung von Londons Bürgermeister Khan höchstpersönlich genehmigt wurde.