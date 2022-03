Wiedereröffnung: Vollpension wird zur handyfreien Zone

Nach 105 Tagen Pandemie-bedingter Pause melden sich die Omas und Opas des Generationen-Cafés Vollpension zurück. "Was machen wir am 8. März? Ganz einfach, wir machen das, was wir immer machen, wir backen Kuchen, Torten, Strudel! Das ist herrlich, wunderbar, traumhaft", jubelt Vollpension Opa Johannes.

Zur Wiedereröffnung hat sich das Team etwas Besonderes einfallen lassen: Besucher können während ihres Besuchs die auf lautlos geschalteten Handys in einem speziellen Tresor am Tisch einsperren, den Schlüssel nimmt die Oma in Verwahrung.

Die Handy-Abstinenz wird auch belohnt: Jede Freundesgruppe, die ihre Handys abgibt, erhält 10 Prozent Rabatt.

"Damit wollen wir die Leute dazu ermutigen, sich wieder mehr auf die wichtigen Dinge des Lebens zu konzentrieren – Freunde und Kuchen, die letzten Monate waren von Kontaktarmut geprägt“, erklärt Vollpension Co-Gründerin Julia Krenmayr. "Wir wollen wieder mit unseren Gästen zusammensitzen und plaudern. Am besten mit einer guten Buchtel in der einen und einem Kaffee in der anderen Hand.“

Außerdem wurde die Pause für einen ausgedehnten Frühjahrsputz inklusive neuer Möbel genutzt.

Info: Vollpension, Schleifmühlgasse 16, 1040 Wien, Sonntag bis Donnerstag 8 bis 20 Uhr, Freitag bis Samstag 8 bis 22 Uhr