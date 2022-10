Warum ein Star Wars-Held nun "Pan Solo" heißt

Als ob er sich qualvoll durch eine Wand arbeiten würde - so wirkt der Star Wars-Held Han Solo derzeit in Kalifornien und zwar in einer Größe von fast zwei Meter. Unverkennbar ist der gequälte Gesichtsausdruck und der Schmerz. Fans der Science Fiction-Filme wissen, dass die Figur in Karbonit eingefroren wurde. Dass sich dieses aber auch durch einen völlig ungewöhnlichen Stoff ersetzen lässt, überrascht derzeit viele in der Stadt Benicia bei San Francisco.

Han Solo befindet sich nämlich direkt in einer Bäckerei - und besteht zur Gänze aus Brotteig. Das zieht die Augen der Passanten auf sich und viele können gar nicht glauben, dass es sich tatäschlich um Brotteig handelt.