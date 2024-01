Vegan durch den Jänner - Tag 30: Mediterraner Nudelsalat

Zutaten (für 4 Portionen)

500 g Farfalle

250 g Kirschtomaten, geviertelt

150 g getrocknete Tomaten in Öl, abgetropft und in Streifen geschnitten

100 g Kapernbeeren, in Scheiben geschnitten

80-100 g Rucola oder Vogerlsalat

150 g vegane Feta-Alternative, in kleine Würfel geschnitten

250 g Champignons, geviertelt

Balsamico, Olivenöl, Salz, Pfeffer