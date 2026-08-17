Sí, Señorita: Unsere Top 5 Tacos in Wien

von Herbert Hacker

5/ Tacos Hermanos Ganz neu: zuerst als Pop-up am Naschmarkt, seit Juli ein Lokal nahe der Votivkirche. Der Chilene Laurenz Beldecchi sorgt hier unter anderem für würzige Tacos „Quesabirria“ (gefüllt mit Rindfleisch und Käse) und köstliche Tacos mit Fisch im Bierteig.

Wien 9, Kolingasse 7 tacoshermanosvienna.com

4/ La Taquería Chiquitita Nach eigenen Angaben authentische mexikanische Tacos, wie etwa „Taco de Chorizo“ (Schweinefleisch mit Chili und Gewürzen nach Toluca-Art) oder „Conchinita Pibil“ (Schweinefleisch in einer speziellen Marinade nach Yucatan-Art). Alles gut gewürzt.

Wien 5, Margaretenstraße 76 chiquitita.at

3/ Die Tackerei In dem kleinen Lokal am Yppenplatz werden Tacos ziemlich ungewöhnlich gefüllt: etwa mit Gulasch, Tafelspitz, Paprikahendl oder Käsekrainer. Was dabei herauskommt, ist erstaunlich gut. Auch vegane Varianten haben die jungen Betreiber im Angebot.

Wien 16, Brunnenmarkt 142

2 / Don Taco Farbenfrohes Ecklokal mit mexikanischem Streetfood und einer Bar. Tacos, Quesadillas und Burritos gibt es in den verschiedensten Varianten und mit unterschiedlichen Füllungen in Bio-Qualität. Oder man nimmt einfach einen Taco-Smashed-Burger mit Bio-Rind.

Wien 7, Neustiftgasse 123 dontaco.at

1/ Maíz Hausgemachte Tortillas aus österreichischem Bio-Mais, der für das Tortillamehl im Haus frisch gemahlen wird. Mit einer Maschine, die Inhaberin Monika Sims eigens dafür importiert hat. Auch die Füllungen werden täglich frisch zubereitet.