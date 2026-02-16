Top 5 Hotel-Lokale in Wien: Von Dstrikt bis Le Sept

Von Herbert Hacker 5 / DSTRIKT Das Restaurant "Dstrikt" im Ringstraßenhotel Ritz Carlton Vienna ist ein Steakhouse mit herausragender Weinauswahl, über die die bekannte Sommelière Sindy Kretschmar wacht. Damit ist auch das Motto klar: gute Steaks vom Josper-Grill und tolle Weine.

Wien 1, Schubertring 5-7 dstrikt.com

4 / Neue Hoheit Das Lokal "Neue Hoheit" definiert sich als Rückzugsort über den Dächern Wiens – wo österreichische Küche auf französische Brasserie-Gerichte und mediterrane Spezialitäten trifft. Mit imposanter Weingalerie, einer guten Bar und einer üppigen Gartenterrasse.

Wien 1, Tuchlauben 4 neuehoheit.at

3 / Seven North Im "Seven North" im "Max Brown Hotel" huldigt man dem Küchenstil des israelischen Küchenchefs Eyal Shani. Aus den Lautsprechern tönt Musik, in der Mitte eine Bar, vorne eine Sichtküche, in der die Köche artistische Einlagen wie im Cirque du Soleil hinlegen.

Wien 7, Schottenfeldgasse 74 sevennorthrestaurant.com

2 / Glasswing Im Restaurant "Glasswing" in der luxuriösen Bettenburg "Amauris" am Ring steht Küchenchef Alexandru Simaon am Herd. Herausragend sein "Signature Dish": ein Kaisergranat mit Karfiol-Pannacotta, Grüll-Kaviar und Vadouvan-Hollandaise.

The Amauris, Wien 1, Kärntner Ring 8 glasswing-restaurant.com

1 / Mandarin Oriental Das neu eröffnete Luxushotel verfügt über zwei Restaurants. In der Fine-Dining-Abteilung "Le Sept" werden von Donnerstag bis Samstag elaborierte Menüs serviert, in der Brasserie "Atelier 7" gibt es täglich Sea-Food und internationale Gerichte.