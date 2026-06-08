5 / Leones Gelato Traditionelles italienisches Eis aus frischen, natürlichen Zutaten ohne künstliche Zusatzstoffe. Verlässliche Qualität auch bei ausgefalleneren Sorten wie Ricotta Heidelbeere, Matcha oder Gianduja. Ebenfalls sehr gut: die vielen Fruchtsorbets.

Lange Gasse 78, 1080 Wien leones.at

4 / Gelato Carlo Derzeit ein besonders gefragter Eissalon, an manchen Tagen herrscht hier ein Gedränge, als gäbe es etwas gratis. Immer wieder werden neue Sorten und Kreationen entwickelt, die es sonst nirgendwo gibt. Etwa französische Ribisel oder Lemon Cake.

Hamerlingplatz, 1080 Wien gelatocarlo.com

3 / Schelato Hervorragendes Eis in mittlerweile drei Standorten (neben der Filiale hier gibt es noch Filialen in der Lerchenfelderstraße 34 und Antonie-Alt-Gasse 9). Allein die Sorte Erdbeer-Minze schmeckt wie saftige, reife Erdbeeren mit frischer Minze.

Schleifmühlgasse 11, 1040 Wien schelato.at

2 / Gefrorenes – Eis wie damals Netter Boutique-Eissalon mit nostalgischer Note. Es sind hier nicht nur die klassischen Eissorten besonders köstlich, es werden auch ausgefallene Sorten wie weiße Schokolade mit Pistazien, Apfelstrudel, Cheesecake oder Sachertorte angeboten.

Währinger Straße 152, 1180 Wien gefrorenes.com

1 / Gelateria La Romana Wer besonders cremiges Eis mag, ist hier richtig. Das Eis wird alle zwei Stunden neu gerührt. Die Wurzeln dieses Salons befinden sich in Rimini, dort gibt es das La Romana seit 1947. In Wien gibt es zwei weitere Filialen, doch diese hier ist die beste.