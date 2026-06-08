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Die 5 besten Eissalons in Wien: Von Klassikern bis Geheimtipps

Die Temperaturen steigen – und mit ihnen die Lust auf gutes Eis. Das sind unsere Top 5 Eissalons in Wien.

von Herbert Hacker

08.06.26

5 / Leones Gelato

Traditionelles italienisches Eis aus frischen, natürlichen Zutaten ohne künstliche Zusatzstoffe. Verlässliche Qualität auch bei ausgefalleneren Sorten wie Ricotta Heidelbeere, Matcha oder Gianduja. Ebenfalls sehr gut: die vielen Fruchtsorbets.

Lange Gasse 78, 1080 Wien

leones.at

4 / Gelato Carlo

Derzeit ein besonders gefragter Eissalon, an manchen Tagen herrscht hier ein Gedränge, als gäbe es etwas gratis. Immer wieder werden neue Sorten und Kreationen entwickelt, die es sonst nirgendwo gibt. Etwa französische Ribisel oder Lemon Cake.

Hamerlingplatz, 1080 Wien

gelatocarlo.com

3 / Schelato

Hervorragendes Eis in mittlerweile drei Standorten (neben der Filiale hier gibt es noch Filialen in der Lerchenfelderstraße 34 und Antonie-Alt-Gasse 9). Allein die Sorte Erdbeer-Minze schmeckt wie saftige, reife Erdbeeren mit frischer Minze.

Schleifmühlgasse 11, 1040 Wien

schelato.at

2 / Gefrorenes – Eis wie damals

Netter Boutique-Eissalon mit nostalgischer Note. Es sind hier nicht nur die klassischen Eissorten besonders köstlich, es werden auch ausgefallene Sorten wie weiße Schokolade mit Pistazien, Apfelstrudel, Cheesecake oder Sachertorte angeboten.

Währinger Straße 152, 1180 Wien

gefrorenes.com

1 / Gelateria La Romana

Wer besonders cremiges Eis mag, ist hier richtig. Das Eis wird alle zwei Stunden neu gerührt. Die Wurzeln dieses Salons befinden sich in Rimini, dort gibt es das La Romana seit 1947. In Wien gibt es zwei weitere Filialen, doch diese hier ist die beste.

Stiftgasse 16-18, 1070 Wien

gelateriaromana.com

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(kurier.at)  |  Stand:

Über Herbert Hacker

Herbert Hacker ist österreichischer Journalist, Gourmetkritiker und Buchautor. Er schrieb unter anderem für "News", "Format" und "Die Zeit" und war von 2013 bis 2017 Chefredakteur des "Falstaff-Magazins" sowie des "Falstaff Restaurantguides".

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