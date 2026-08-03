„Chin chin“: Unsere Top 5 Tagesbars in Wien

von Herbert Hacker

5 / Valberg Wein- und Champagner-Bar, in der auch gekocht wird. Da das „Valberg“ schon ab 14 Uhr geöffnet hat, gilt es als typisches „Day-Drinking-Lokal“, in dem man schon nachmittags bei Champagner oder Wein der Zeit dabei zusehen kann, wie sie langsam vergeht.

Wien 1010, Seilergasse 14 valberg.at

4 / Alexandra Bar Aus der legendären „Roberto American Bar“ ist die „Alexandra Bar“ geworden. Ab 11 Uhr vormittags wird hier kultiviertes Daydrinking mit Spritz Variationen und Antipasti oder gleich mit ordentlichen Cocktails und Signature Drinks zelebriert.

Wien 1010, Seilergasse 14 alexandra-bar.at

3 / Loos-Bar Bekannte und legendäre American Bar, benannt nach dem Architekten Adolf Loos, der die Bar 1908 entworfen hat. Und weil sie täglich schon um 12 Uhr mittags geöffnet hat, ist sie auch als Tagesbar beliebt. Eine architektonisch tolle Bar mit viel Geschichte.

Wien 1010, Kärntner Durchgang 10 loosbar.at

2 / Salzi Das im Vorjahr eröffnete „Salzi“ ist eine Mischung aus Frühstücksbistro, Café und Tagesbar, in der man auch essen kann. Täglich ab 9 Uhr vormittags werden gesunde Kost, gute Drinks und eine feine Auswahl an Natural Wines serviert.

Wien 1020, Hollandstraße 10 salzibistro.at

1 /Der schöne Ernst Die im Vorjahr gestartete Hotelbar im „Henriette Stadthotel“ hat sich in kürzester Zeit auch zu einer attraktiven Tagesbar entwickelt. Täglich offen ab 8 Uhr früh, kann man sich hier an kleinen, essbaren Happen, guten Drinks und Prosecco vom Fass erfreuen.