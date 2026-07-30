Top 5 Restaurants an der Alten Donau: Die besten Lokale am Wasser

5 / La Crêperie Seit ewigen Zeiten eine Anlaufstelle für Freunde französischer Bistro-Küche direkt am Wasser. Erwartungsgemäß stehen Gerichte wie Moules gratinées, Bouillabaisse und Quiche Lorraine auf der Karte. Auch frühstücken kann man hier.

An der oberen alten Donau 6, 1210 Wien lacreperie.at

4 / Ufertaverne Urlaubsstimmung an der Alten Donau mit Ausblick auf die Skyline Wiens. Ganztägige Küche mit Gerichten wie Gegrilltes Rotbarschfilet, Medaillons vom Schweinslungenbraten und Taglioline Busara. Auch verschiedene Steaks in solider Qualität.

An der Oberen Alten Donau 186, 1220 Wien Ufertaverne.at

3 / Zur alten Kaisermühle Seit 1893 werden hier Bade- und Ausflugsgäste bewirtet. Der charmante Gastgarten ist im Sommer besonders beliebt. Kulinarisch bietet man eine Bandbreite vom Schnitzel, frittierten Ährenfischen bis zu Steaks oder Lammrücken am Grill.

Fischerstrand 6, 1220 Wien kaisermuehle.at

2 / Donaubrise Coole Location im Strandbad Alte Donau. Im Restaurant serviert man zeitgemäße Sommerküche, aber auch Klassiker wie Bernerwürstel und Ćevapčići. Zudem gibt es eine legere Bikinibar und die Jesolo Boutique mit allerlei schickem Sommer-Fummel.

Arbeiterstrandbadstraße 91, 1220 Wien donaubrise.at

1 / Das Bootshaus Ein wahrlich idyllischer Platz direkt am Wasser. Das einstige Ruderclub-Vereinslokal wurde von der Familie Querfeld (Café Landmann) übernommen und zu einem Schmuckstück hergerichtet. Besonders schön sitzt man draußen am Steg.