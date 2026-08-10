Ein Holzbrett mit Schinken und Käse garniert mit Melone und Birne
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Essen & Trinken

Bella Italia: Die besten Shops für italienische Feinkost

Manchmal muss man sich den Italienurlaub einfach nach Hause holen. Wir zeigen, wo das kulinarisch am besten gelingt.

10.08.26

von Herbert Hacker

5/ La Stella 

Mischung aus Apericafè und Feinkostladen gegenüber der Oper – mit einer großen Auswahl an italienischen Delikatessen. Die Prosciutto-Keulen hängen von der Decke, es gibt Salami, Olivenöl, Balsamico und Mortadella, Pecorino und andere  Käsespezialitäten, alles in Top-Qualität. 

Wien 1, Opernring 3-5,

lastellawien.com

4/ Donatella 

Kleines Lokal mit Delikatessen-Shop eines Nea-politaners und seiner Frau Donatella. Das Alimentari-Angebot ist fokussiert auf neapoli-tanische Feinkost, darunter viele Käse- und Wurstspezialitäten, die man in Wien selten bis gar nicht bekommt. 

Wien 4, Margaretenstraße 42,

donatellafood.eu

3/ Barbarella 


Dieses sizilianische Feinkostgeschäft ist in Wien die beste Adresse für frische Cannoli (mit Ricotta, Pistazien und Mandeln). Aber auch uch für selbst gemachte Honigspezialitäten, Agrumen-Marmeladen oder  eine köstliche Caponata (sizilianisches Auberginen-Chutney).

Wien 8, Lerchenfelder Straße 16,

barbarellamiele.it

2 / Casa Caria 

Zwei Spezialgeschäfte für alle erdenklichen Zitrusfrüchte aus Süditalien. Allein 50 verschiedene Varianten von Zitrus-Fruchtaufstrichen. Aber auch gute Olivenöle und andere Spezialitäten, insgesamt rund 300 Delikatessen aus verschiedenen Regionen.

Wien 7, Schottenfeldgasse 48A und Lindengasse 53, 

shop.casacaria.com

1/ Sapori del Sud 

Kleine Salumeria mit einer fantastischen Auswahl an Salami, Prosciutto Crudo und Guanciale. Eingelegte Oliven, getrocknete Tomaten, Artischockenherzen, Bruschetta-Aufstriche und hausgemachtes Pesto gibt es ebenfalls in Top-Qualität.

Wien 7, Burggasse 81,

saporidelsud-wien.at

(kurier.at)  |  Stand:

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