Bella Italia: Die besten Shops für italienische Feinkost

von Herbert Hacker

5/ La Stella Mischung aus Apericafè und Feinkostladen gegenüber der Oper – mit einer großen Auswahl an italienischen Delikatessen. Die Prosciutto-Keulen hängen von der Decke, es gibt Salami, Olivenöl, Balsamico und Mortadella, Pecorino und andere Käsespezialitäten, alles in Top-Qualität.

Wien 1, Opernring 3-5, lastellawien.com

4/ Donatella Kleines Lokal mit Delikatessen-Shop eines Nea-politaners und seiner Frau Donatella. Das Alimentari-Angebot ist fokussiert auf neapoli-tanische Feinkost, darunter viele Käse- und Wurstspezialitäten, die man in Wien selten bis gar nicht bekommt.

Wien 4, Margaretenstraße 42, donatellafood.eu

3/ Barbarella

Dieses sizilianische Feinkostgeschäft ist in Wien die beste Adresse für frische Cannoli (mit Ricotta, Pistazien und Mandeln). Aber auch uch für selbst gemachte Honigspezialitäten, Agrumen-Marmeladen oder eine köstliche Caponata (sizilianisches Auberginen-Chutney).

Wien 8, Lerchenfelder Straße 16, barbarellamiele.it

2 / Casa Caria Zwei Spezialgeschäfte für alle erdenklichen Zitrusfrüchte aus Süditalien. Allein 50 verschiedene Varianten von Zitrus-Fruchtaufstrichen. Aber auch gute Olivenöle und andere Spezialitäten, insgesamt rund 300 Delikatessen aus verschiedenen Regionen.

Wien 7, Schottenfeldgasse 48A und Lindengasse 53, shop.casacaria.com

1/ Sapori del Sud Kleine Salumeria mit einer fantastischen Auswahl an Salami, Prosciutto Crudo und Guanciale. Eingelegte Oliven, getrocknete Tomaten, Artischockenherzen, Bruschetta-Aufstriche und hausgemachtes Pesto gibt es ebenfalls in Top-Qualität.