Jetzt steht sie in Nizzas noblen Einkaufszentrum und sucht einen sauteuren Wein aus. In Nizza gibt es alles was teuer ist, aber das stört hier niemanden. Selten im Leben habe ich so eine umtriebige Stadt erlebt. Direkt an der Côte d'Azur gelegen, ist der Strand auch nachts eine sehr beliebte Spielwiese. Tänzer, Taucher, Trunkene – und alle haben ihren Spaß.