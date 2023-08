Unterkunft

– Das Relais & Chateau Hotel La Bonne Étape, ehemalige Poststation, ist ein kleines, charmantes Hotel mit guter Küche. Familie Gleize führt das Haus seit Generationen, die nächste ist am Zug, denn die Tochter Jane steht bereits mit in der Küche. Die Zimmer sind gemütlich eingerichtet, das Schwimmbad und der Wellnessbereich bieten nach einem Sightseeingtag ausreichend Möglichkeiten der Entspannung.

Wodurch sich dieses Haus von anderen unterscheidet? An der besonders freundlichen und familiären Atmosphäre, die die Familie Gleize ausstrahlt.

– Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa L'Occitane ist ein ehemaliges Nonnenkloster aus dem Jahr 1613 im idyllischen Dorf Mane. Es wurde nach umfangreichen Renovierungsarbeiten zum Teil wieder geöffnet, das große Opening steht im Herbst an. Vom Mistral durch den Roc de Volx geschützt, ist das Haus eine Mischung aus mittelalterlicher Architektur und modernem Design.

Alte Fassaden, hundertjährige terrassenförmige Gärten und der höher gelegene Kreuzweg machen es ziemlich einzigartig. Außenpool, Terrasse, Spa.

Essen

– Im Restaurant La Bonne Étape wird eine provencalische Küche zelebriert: regionale Zutaten, klassisch französisch zubereitet, inklusive moderner Techniken. Gelernt hat der Küchenchef Jany Gleize bei Größen wie Pierre und Jean Troisgros in Roanne, Alain Chapel in Mionnay und bei Michel Guérard.

1989 wird Jany Gleize vom französischen Staatspräsidenten François Mitterrand eingeladen, das Abendessen für die Staatschefs zur Zweihundertjahrfeier der Französischen Revolution vorzubereiten.

In Gleizes Gemüse- und Kräutergarten duftet alles intensiv. Fisch und Fleisch kommen aus der Gegend. Die Basis der Küche ist Großmutter Gabrielle, die die rustikale Landküche gekonnt zelebrierte. Mit den Nachspeisen – darunter Lavendelhonig-Eis, das in einem Bienenstock serviert wird – ehrt den Vater, den Confiseur Pierre.

– Das L'Araignée Gourmande ist ein großes Dorfhaus mit gediegener Einrichtung. Mickaelle Chouin ist die geborene Gastgeberin und Thierry, ihr Mann, bietet eine ehrliche, regionale Küche, wie zum Beispiel knackiger Spargel mit Ei, Seehechtsteak auf Artischockenpüree, weicher Kaninchenrücken auf einem Kumquat-Kochsud. Eine kleine Weinkarte mit angemessenen Preisen. Adresse: 8 rue de la Paix, 05300 Laragne Montéglin

Trinken

Mag sein, dass man sich unter „Trinken“ etwas anderes erwartet, aber dieses Öl gehört hierher. Im Herzen der Haute Provence und im Durance-Tal produziert Le Moulin Fortuné Arizzi reines Terroir-Bio-Olivenöl extra vergine. Die handgepflückten Oliven werden ausschließlich im November und Dezember geerntet und in der Mühle des Gutes gepresst. Aus den Sorten Aglandau, Picholine und Frantoïo entsteht ein harmonisches, kräftig-fruchtiges Öl, das universell einsetzbar ist. Außerdem gibt es Führungen und ein Video über die Prdouktion.

Wein

Die Provence ist der größte Produzent von Roséweinen in Frankreich. Die meist extrem kargen Bodenverhältnisse, hohe Trockenheit und der mitunter sehr heftige Wind prägen die Landschaft und auch die Weine. In der Provence, deren Namen sich daraus ableitet, dass diese Gegend lange Zeit eine römische Provinz war, hat man die Kunst des Weinbaus von den einstigen Eroberern erlernt.

