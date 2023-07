Als Andreas Rihs, Enkelsohn des berühmten Schriftstellers Hermann Hesse, zehn Jahre später starb, übernahmen seine zwei Söhne das Millionenerbe. In Coquillade ist die Handschrift von Tobias Rihs, Architekt und Klimaaktivist, allgegenwärtig. Der Schweizer Flugverweigerer investiert sein Geld in naturnahe und nachhaltige Projekte und ist Mitglied von „It must be now“. Die Plattform konzentriert sich darauf, Nachhaltigkeit voranzutreiben und die Zukunft des Reisens zu verändern.