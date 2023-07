Schlafen

Das neue Landgut Natiia Relais in Lazise liegt etwas 25 km von Verona entfernt inmitten einer 10 ha großen Naturlandschaft. Es gibt zwar nur 12 Zimmer, aber die sind geschmackvoll gestaltet und äußerst komfortabel. Die Familie Russo-Pannone hat es sich zur Aufgabe gemacht, historische Herrschaftsgüter zum Leben zu erwecken und mit modernen Elementen auszustatten. Und das ist sehr gut gelungen, irgendwie fühlt sich das alles sehr privat an, obwohl man in einem exklusiven Hotel wohnt, das alle Stückeln spielt – vom Panoramablick über den Gardasee über ein modernes Spa samt Indoor- und Outdoorpool und riesigem Garten. Ideal auch für einen Ausflug im Herbst, wo es am Gardasee touristisch deutlich ruhiger zugeht. natiia.com

Ebenso am Ostufer findet man einen elganten Rückzugsort in der Locanda San Vigilio. Seit dem 16. Jahrhundert erfüllt sie diesen Zweck, wovon sich in der Vergangenheit illustre Gäste wie Napoleon Bonaparte, Zar Alexander II, Winston Churchill, King Charles, König Juan Carlos von Bourbon, Lawrence Olivier und Vivien Leigh überzeugt haben. Es überwiegt die herrschaftliche Stimmung vor neuzeitigem Komfort, was den besonderen Charme des Hauses ausmacht. Wunderbare Bar am Steg, Restaurant im Haus. locanda-sanvigilio.it

Essen

Wenn man im Landgut Natiia übernachtet, empfiehlt es sich auch gleich, in der „Osteriia“ zu essen. Der mehrfach ausgezeichnete Koch Andrea Vitali bezeichnet seine Küche kreativ-regional mit den besten Zutaten, die der Gardasee zu bieten hat. Wobei er einen besonders engen Radius einschlägt, zumeist sogar 0 Kilometer, da vieles von den Gärten des eigenen Landguts stammt – von Kräutern über die Oliven bis zum hauseigenen Wein.

Im Hotel Baia d’Oro kann man natürlich auch übernachten, wir haben lediglich dort gegessen, was uneingeschränkt zu empfehlen ist. Man sitzt auf einer wunderschönen Seeterrasse, wird kompetent und charmant bedient und genießt alles, was die Gegend und der See am Tag zu bieten hatte – von frischen Fischen über Risotti und gefüllte Teigtaschen mit Salbeibutter bis zu Trüffelgerichten.

Wer Fine dining sucht, wird es im Muliner rasch finden. Im Hinterland von Sirmione verwirklicht sich Koch, Architekt und Kunstmaler Lorenzo Bernardini – ehemalig hochdekorierter Koch, jetzt macht er einfach nur noch das, was ihm Spaß macht – und das ist zum Glück nach wie vor Kochen (und Malen). www.agriturismomoscatello.it/muliner-restaurant

Trinken

Unser Favorit in dieser Gegend ist der Lugana, ein leichter, frischer Wein, der auch zu Mittag kein Unheil anrichtet. Das Weinbaugebiet Lugana erstreckt sich über den südlichen Gardasee und bringt mitunter erstaunliche Ergebnisse hervor: Bei den Decanter World Wine Awards 2017 war der 2015er Lugana „Orestilla“ aus dem Weingut Montonale best of show. Anders gesagt: der beste Weißwein der Welt. In diesem Genuss sind wir nicht gekommen, können aber folgende Lugana-Weingüter sehr empfehlen: Tommasi, Ca dei Frati, Cantina Morenici, Felugan von Massimo.