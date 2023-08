Roussillon ist berühmt für ockerfarbene Felsen und eine charmante Architektur. Die lebhafte Ockerbrühe verleiht dem Dorf eine Atmosphäre mit unzähligen Fotomotive. Reisende können hier durch Gassen schlendern und das lebendige Treiben genießen

Restaurants in Roussillon

– Das La Coquillade in der Region Luberon ist ein Hotel mit eigenem Restaurant Avelan unter der Führung von Pierre Marty. Leidenschaft und Kreativität prägen seine Gerichte, von der Tomatenvielfalt mit Basilikum und Kaviar über Wolfsbarsch mit Stachelbeeren bis zum gebratenen Lammrücken mit Melanzani und Koriander.

Pierre Marty ist ein erfahrener Küchenmeister mit einer Karriere in der gehobenen Gastronomie. Seine Ausbildung absolvierte er im mehrfach ausgezeichneten Restaurant Louis XV in Monaco, wo er sein Handwerk als "Chef de Partie" perfektionierte. Später sammelte er Erfahrungen als „Second“ von Pascal Bardet im Belle Rive. Diese Stationen ließen ihn zu einem Meister der Veredelung von scheinbar einfachen Produkten werden.

Sein Weg führte ihn ins Ausland, wo er als Sous-Chef Exécutif im Museum für Islamische Künste in Qatar tätig war und seine Kochkunst international verfeinerte. Ein Höhepunkt seiner Karriere war die Eröffnung des Restaurants "Morpheus" in Macau für Alain Ducasse. Sein Talent liegt in der Wahl der Zutaten und einer punktgenauen Zubereitung. Dabei setzt er Gewürze ein, die er auf seinen Reisen entdeckte. Diese Kombination aus hochwertigen Produkten und exotischen Einflüssen verleiht den Speisen die Geschmacksvielfalt.



– Im Le Clos de la Glycine blickt man von der Panoramaterrasse aus auf die ockerfarbenen Felsen des Roussillon

– La Table de Xavier Mathieu: Xavier Mathieu wurde vom Meisterkoch Roger Vergé in die Welt der Gourmetküche eingeführt. Er kocht nach provenzalischen Traditionen. Pistou, Bohnen, Knoblauch und Basilikum, Lammkeule im heißen Sand der Garrigue: Seine Rezepte sind überraschend, sehr persönlich und sowohl von der Region als auch von Reisen beeinflusst. Serviert bekommt man das Ganze im Rahmen eines renovierten Bauernhauses aus Trockenmauerwerk, dessen Fundamente auf den Orden der Malteserritter zurückgehen

Hotels in Roussillon

– La Coquillade Provence liegt in einem Weindorf aus dem 13. Jahrhundert in der Nähe des Luberon-Nationalparks. Das Hotel bietet moderne, geräumige Zimmer mit direktem Zugang zu den Gärten oder zur eigenen Terrasse mit Aussicht auf den Luberon und den Mont Ventoux. Ebenso im Haus: Innen- und Außenpools, ein Spa sowie ein prämiertes Restaurant. Die Unterkunft umfasst einen Fahrradverleih und Ladestationen für Elektroautos

– La Maison des Ocres liegt in der unverkennbaren Landschaft des Roussillon. Mit Gartenanlage. Ein weiterer Vorteil des Hauses ist die Lage im Ortszentrum in Nähe zu allen Geschäften und Restaurants