Steirereck gehört zu den besten 15 Restaurants der Welt

Das Wiener Restaurant Steirereck von Birgit und Heinz Reitbauer schaffte erneut den Sprung auf die Rangliste der besten Restaurants der Welt. Zum 13. Mal in Folge (2020 fand der Award nicht statt) schafften Küchenchef Heinz Reitbauer und Birgit Reitbauer den Sprung in die Liste der "50 Best", das Restaurant im Wiener Stadtpark belegt heuer Rang 13.

Vergangene Nacht versammelten sich die besten Köche der Welt in London, um die Auszeichnung "The World's 50 Best Restaurants 2022" zu feiern, die von S. Pellegrino & Acqua Panna gesponsert wird. Wahlberechtigt sind 1.080 Spitzenkräfte der Gastronomie sowie Gourmet-Kritiker: Bevor das Geranium in Kopenhagen erneut zum besten Restaurant der Welt 2022 und zum besten Restaurant Europas gekürt wurde, wurden gastronomische Spitzenleistungen aus 24 Ländern auf fünf Kontinenten gewürdigt.

Das dänische Restaurant will mit seinen Kreationen "alle Sinne anregen": Chefkoch Kofoeds akribische Kochkunst und seine unglaubliche Vision, zu der auch seine jüngste Entscheidung, auf Fleisch zu verzichten, gehört, haben weltweit Anerkennung und Fans gefunden, so die Laudatoren.

Neben dem Geranium gehören auch das Central in Lima und Disfrutar in Barcelona zu den Top drei.