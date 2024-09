Wie ein mathematisches Modell den "Ouzo-Effekt" entschlüsselte

Es ist ein bisschen wie Magie, und für viele gehört es zum Urlaubsfeeling in Griechenland oder der Türkei dazu: Wenn man nach dem Essen Ouzo oder Raki serviert bekommt - und sich dieser mit der Zugabe von etwas Wasser und/oder Eiswürfeln im Glas von einer klaren in eine milchig-trübe Flüssigkeit verwandelt. Nun konnten ausgerechnet Mathematiker entschlüsseln, was hinter diesem "Ouzo-Effekt" genannten Phänomen steckt.