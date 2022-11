Mayonnaise ohne Ei: Was die beliebte Sauce trotzdem cremig macht

F├╝r viele geht ohne Mayonnaise gar nichts. Erd├Ąpfelsalat zum Beispiel. Oder Pommes Frites. Oder eine wichtige Zutat f├╝r viele Saucen und Dips.Die dickfl├╝ssige W├╝rzcreme ist zwar ob ihres ├╝ppigen ├ľlanteils als Kalorienbombe verrufen, aber mit ihrer Konsistenz und ihrem Geschmack macht sie die Speisen noch runder - Fett ist ja nicht umsonst ein Geschmackstr├Ąger.

Wer sich allerdings ohne tierische Produkte, also vegan ern├Ąhren will, muss Mayonnaise abschw├Âren. Denn in eine richtige Mayo geh├Ârt nun einmal Eigelb. Der Grund liegt in der Chemie, die sich in der Mayonnaiseherstellung offenbart. Ein w├Ąssriger Bestandteil wird mit drei Teilen ├ľl vermischt. Zum Gelingen der Emulsion ist auch ein wenig S├Ąure (Zitronensaft oder Essig) n├Âtig. Damit aus der Mischung eine stabile Konsistenz wird, muss ein Emulgator zugesetzt werden und diese Rolle erf├╝llt Eigelb, da es unter anderem Lecithin enth├Ąlt.

Gestiegene Nachfrage

Dass dies auch ohne tierisches Ei m├Âglich ist, beweisen mittlerweile unz├Ąhlige Rezepte im Internet, die von experimentierfreudigen Veganern ausget├╝ftelt wurden. Manchmal mit etwas mehr Zusatzaufwand - privat wie in der Gastronomie. Gro├če Hersteller tragen der gestiegenen Nachfrage bereits Rechnung, auch in ├ľsterreich. Bei Spak hat man vor f├╝nf Jahren mit der Produktion einer pflanzlichen Alternative zu ihrer Mayonnaise (j├Ąhrlich knapp 3.350 Tonnen) begonnen und die Rezeptur seither laufend verfeinert. Eine Mayo ohne tierische Inhaltsstoffe gibt es auch bei den ebenso im Supermarkt erh├Ąltlichen Marken wie Felix, Hellmann's oder VegaVita. Bei Spak hei├čt es, man produziere vorwiegend f├╝r Eigenmarken des Einzelhandels und f├╝r Gastronomiebetriebe. Obwohl keine heiklen Eiprodukte verarbeitet werden: Besonders wichtig seien im Falle von Mayonnaise die zertifizierten Qualit├Ątsstandards und genau abgestimmten Arbeitsabl├Ąufe.

Ei-Ersatz: Kichererbsen und Sojamilch

Die cremig-luftige Konsistenz, die eine klassische Mayonnaise auszeichnet, muss bei der veganen Variante logischerweise anders bewerkstelligt werden, als mit Eigelb. Und im Bereich der pflanzlichen Inhaltsstoffe gibt es ausreichend Emulgatoren, die sich einsetzen lassen. Bei Spak setzt man etwa auf modifizierte St├Ąrke. Gesch├Ąfstf├╝hrer Alexander M├╝ller erkl├Ąrt: die modifizierte St├Ąrke (hei├čquellend, Anm.), welche f├╝r hei├č hergestellte Produkte verwendet werden kann, spielt im Homogenisierungsprozess im Zusammenspiel mit den anderen Zutaten eine Rolle f├╝r die Konsistenz." 50 Prozent der Bestandteile macht Raps├Âl aus, bei Felix sind es sogar und Hellmann's sind es sogar 72 Prozent.

Die richtige Bindung der Zutaten wird in den vielen Rezepten auf unterschiedliche Art erzielt. Die einen verwenden zum Beispiel ein wenig Sojamilch und r├╝hren das ├ľl ein. Andere schw├Âren auf die Eigenschaften des Kochwassers von Kichererbsen als Ei-Ersatz. Daf├╝r setzte sich der Name "Aquafaba", Bohnenwasser, durch. Es wird als proteinreich gesch├Ątzt und ist gut aufschlagbar, eine nicht unwesentliche Eigenschaft f├╝r Mayonnaise.

Rezept

Das Team des Koch-Portals "kitchenstories" hat dieses Rezept ver├Âffentlicht:

Zutaten: 400 g Kichererbsen aus der Dose, 2 EL Apfelessig, 2 TL Dijon Senf, ┬Ż TL Salz, 250 ml Pflanzen├Âl, Salz, Pfeffer

Zubereitung: Die Kichererbsen durch ein Sieb abgie├čen und die Fl├╝ssigkeit (Aquafaba) in einem Gef├Ą├č auffangen. 7 EL der Kichererbsenfl├╝ssigkeit, Apfelessig, Salz, und Dijonsenf in einen Messbecher geben. Mit einem P├╝rierstab ca. 1 bis 2 Min. mixen. Pflanzen├Âl langsam und in einem d├╝nnen Strahl dazugie├čen und weiter mixen. Solange p├╝rieren, bis die gew├╝nschte Konsistenz der Mayonnaise erreicht ist. Je nach Menge der Kichererbsenfl├╝ssigkeit muss nach Bedarf weniger oder mehr Pflanzen├Âl dazugegeben werden. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Im K├╝hlschrank h├Ąlt sich die vegane Mayo im Schraubglas ein bis zwei Wochen.