Lilly kocht: Kraut und Rüben mit Chiogga-Rüben

Kraut und Rüben

Zutaten

1 kleiner Kopf Spitzkraut

Salz, Zucker

1 EL Honig

4 EL Rapsöl

3 EL Apfelessig,

1 Chioggia-Rübe

Nüsse/Saaten (Walnüsse, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne …)



Du brauchst:

Schüssel, Pfanne, 30 Minuten

Kinderleicht gemacht

1 Löse die äußeren zwei Blätter vom Krautkopf vorsichtig ab. Halbiere, viertle ihn. Hoble das Kraut mit einem Gemüsehobel in dünne Streifen, lasse den Strunk übrig.

2 Streue eine Prise Salz über das Kraut, stampfe es mit dem Faustrücken in der Schüssel, bis es weich wird. Rühre Honig, Öl und Essig glatt, vermische das Kraut damit.

3 Röste die Nüsse/Saaten ohne Fett in einer Pfanne, salze und zuckere sie ein wenig, lasse sie auskühlen.

4 Schäle die Rübe, hoble sie in dünne Scheiben. Lege je 4–5 Scheiben auf die Teller. Setze je ein Häufchen Krautsalat drauf. Streue die Nüsse drüber.