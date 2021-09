Lilly kocht: Erdäpfel mit Speck und frischen Kräutern

Kinderleicht gemacht:

1 / Wasche die Erdäpfel gründlich. Bedecke sie mit Wasser und bringe sie zugedeckt zum Kochen.

2 / Koche die Erdäpfel, bis sie weich sind. Zur Kontrolle stich mit einem kleinen Messer oder mit einer Gabel hinein.

3 / Gieße das Wasser ab, lasse die Erdäpfel noch 5 Minuten zugedeckt ausdampfen. Dann nimm sie aus dem Topf, lasse sie kurz überkühlen und schäle sie.

4 / Schneide den Speck in ½ cm dicke Streifen. Brate ihn in einer großen Pfanne knusprig an. Schneide die Erdäpfel in dicke Scheiben, mische sie drunter, würze mit Salz und Pfeffer. Streue die Kräuter drüber.