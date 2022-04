Der Chalet-Schick in der Heidi soll Wiener Schmäh und Kitzbüheler Charme vereinen, so die Club-Besitzer: Alpine Stilelemente wie Holzvertäfelungen und Hirschgeweihe treffen auf üppigen, roten Samt. Bilder von Partyikonen zieren Stiege, die in den ehemaligen Platzhirschen führen.

Ganz nach Vorbild der Jetset-Hotspots St. Moritz, Courchevel oder Kitzbühel wird der Sprudel mittels speziellen Bottle-Service gereicht. Moët Chandon und Dom Perignon dürfen selbstverständlich nicht fehlen: Bei der Qual der Wahl stehen geschulte Champagner-Sommeliers mit Rat zur Seite.