Hahn im Topf: So schmeckt der Junghahn zu Ostern

"Es ist schön, dass wir so viele Küken aufnehmen können. Sie sind wie eine Horde Kinder: Hennen und Hähne lieben die Ausflüge ins Grüne – das ist das, was ihnen Spaß macht. Die Legehennen plustern sich auf, graben Löcher, suchen nach Würmern und genießen die warmen Frühlingstemperaturen. Würmer finden die Junghähne nicht ganz so spannend wie ihre Schwestern. Sie laufen lieber um die Wette oder spielen, wer am höchsten auf die Äste hinaufkommen kann", erzählt die Landwirtin Nicole Tretter.

Wintergarten bietet Schutz in der Nacht