Tierschutz: Neue Regeln für männliche Küken im Hühnerstall

Theoretisch könnte man schon vor dem Schlüpfen des Kükens wissen, ob ein Hahn oder eine Henne ausgebrütet wird. Praxistauglich ist die Früherkennung im Ei aber nicht – zu teuer, zu unwirtschaftlich.

Letztlich werden die Eier in den Brütereien rund um den Erdball ausgebrütet und die männlichen Tiere einfach entsorgt. Von Natur aus sind sie für Legehennenbetriebe unbrauchbar und für die Fleischindustrie uninteressant, weil die männlichen Tiere mehr fressen und weniger schnell Fleisch ansetzen. Sprich, in der Aufzucht mehr kosten und damit schwerer verkäuflich sind. Sie landen damit oft in der Tierkörperverwertung. Zu Größenordnung: Es geht um rund 1,6 Millionen Küken im Jahr, die in Österreichs Brütereien quasi für den Müll ausgebrütet werden. Damit soll jetzt Schluss sein.