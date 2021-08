Hendl vom ukrainischen Agrarriesen im Angebot

Offiziell gibt man sich beim Lebensmitteldiskonter Penny (Teil des Rewe Konzerns) gelassen, doch hinter den Kulissen dürften die Anschuldigungen von oekoreich-Bundesgeschäftsführer Sebastian Bohrn Mena zumindest ein Ärgernis sein.

Dieser wirft dem Diskonter vor, dass er sich unter Marke „Federike“ Hühnerfleisch liefern lässt, das demnach nicht nur bei einem Qualitätscheck schlecht abschneidet, sondern letztlich mit einem umstrittenen Konzern in Verbindung steht: Dem ukrainischen Agrarriesen MHP. Dieser kam in Österreich 2019 in die Schlagzeilen, weil er im großen Stil Hühnerbrüste aus der Ukraine in die EU eingeführt hat, obwohl für diese Fleischteile eigentlich eine Importbeschränkung gegolten hatte.