In der Agrarmarketing Austria, kurz AMA, herrscht helle Aufregung. Auch weil man dort der Meinung ist, dass „für Konsumenten die deutsche Herkunft der Eier de facto am Regal nicht ersichtlich ist“, so AMA-Sprecherin Manuela Schuerr. Freilich sind die Eier mit „DE“, also mit Verweis auf die deutsche Herkunft, gestempelt. Aber beim Kauf würde kaum ein Konsument den Stempel studieren. Schuerr: „In der einen Filiale steht die Palette wenigstens noch separat, in der anderen ist die Importware zwischen Kraut und Rüben mitten unter die österreichischen Eier eingeschlichtet.“