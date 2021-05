Wie viele Gefühle wir Hühnern und Schweinen zugestehen

Glückliche Schweine haben Charakter. Sie sind gesellig oder scheu, verspielt oder angriffslustig. Bei artgemäßer Haltung zeigen sich die reinlichen Borstentiere sensibel gegenüber Ihresgleichen und schlau wie Primaten. Den Bauern erkennen sie am Geruch – und, weil sie Gesichter an markanten Merkmalen unterscheiden können. In vielem reagieren die domestizierten Paarhufer ähnlich wie Menschen. Das wissen Landwirte, das belegen Wissenschafter.

Das sieht jetzt auch die Politik – zumindest in Großbritannien. Königin Elizabeth betonte kürzlich in ihrer 67. Rede vor dem britischen Parlament, dass sich Wirbeltiere der eigenen Emotionen bewusst sind und Freude, Leid und Schmerz empfinden können. Dieses Gefühlsleben soll nun per Gesetz allen Tieren mit Rückenmark zuerkannt werden und als Basis für neue Schutzrechte dienen.