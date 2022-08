Im Schanigarten vom Kulisse-Beisl auf den Spätsommer anstoßen

Die Kulisse Wien startet in die neue Spielzeit und bittet zahlreiche Publikumslieblinge wie Gernot Kulis, die Science Busters, Alfred Dorfer, Katharina Straßer auf die Kleinkunstbühne in Hernals. Die Sommerpause wurde dafür genutzt, den Innenraum zu renovieren und einen neuen Gastgarten - direkt vor dem Lokal in der Rosensteingasse - zu eröffnen.

Ab 1. September kann man in diesem an lauen Spätsommer- und Herbstabenden das neue Speisen- und Getränkeangebot des Kulisse Beisls genießen.

"Ich bin sehr glücklich, dass wir mein Herzensprojekt nun endlich in die Tat umsetzen konnten. Ab sofort ist Hernals um einen wunderschönen Schanigarten reicher. Wir freuen uns schon sehr darauf, unsere Gäste nun auch outdoor bewirten zu können", so Geschäftsführerin Alexa Oetzlinger.