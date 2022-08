Iced Einspänner: Vom Wiener Kaffeehausklassiker zum Trendgetränk

Er wird im Kaffeehaus deutlich seltener bestellt als der Verlängerte oder die Melange. Dem Einspänner haftet mittlerweile auch ein leicht verstaubtes Image an. Schließlich ist er - wie der Name schon sagt - ein Relikt aus längst vergangenen Tagen. Der Tradition gemäß besteht er aus einem einfachen oder doppelten Mokka mit aufgesetzter Schlagobershaube. Umgerührt wird nicht - der heiße Kaffee wird durch den Obers hindurch getrunken. So machten es seinerzeit auch die Kutscher der namensgebenden Pferdewägen, die in einer Hand die Zügel, in der anderen den Kaffee hielten, der durch die Obershaube länger warm blieb. Quasi eine ganz frühe Version des Coffee-to-go.

Nun hat man bei über 30 Grad im Schatten vielleicht nicht allzu viel Lust auf heißen Kaffee mit Schlagobers. Wie gut, dass der Kaffeehausklassiker als "Iced Einspänner" ein kaltes Revival feiert. Zu verdanken hat das der Alt-Wiener koreanischen Kaffeehäusern und Coffeeshops, in denen sich das Kaffeegetränk einer wachsenden Fangemeinde erfreut. Auch auf Social Media finden sich Videoanleitungen, wie man den "Korean Einspanner" ganz leicht daheim zubereiten kann: