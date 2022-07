Eis, Eis Baby: Wie man die Qualität an Farbe und Co. erkennt

Rund 64 Kugeln Eis konsumiert der durchschnittliche Österreicher im Jahr. Neben den Klassikern Schokolade, Vanille und Erdbeere gibt es inzwischen unzählige, teilweise skurile Geschmacksrichtungen für Gelatos und Sorbets. Doch nicht nur die Auswahl, sondern auch die Qualität variiert stark. Die Wiener Eismacher Giorgio und Lisa Leone erklären, wie man als Konsument Massenware und minderwertige Qualität erkennen kann.

Das ist gutes Gelato

Ein frisches, qualitativ hochwertiges Eis machen laut Lisa und Georgio Leone hochwertige, frische Zutaten und eine liebevolle Zubereitung aus. So handhaben es die Leones auch in ihren drei Eissalons. Bei handgemachtem Gelato ergebe sich durch die handwerkliche Produktion in kleinen Einheiten und die sorgfältig ausgewählten Zutaten eine kompromisslose Qualität. Die Eismacher raten, auf folgende Punkte zu achten: