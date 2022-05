Haubenkoch Lukas Kapeller„Probekochen brauchen wir nicht“

Vom Pop-up-Restaurant zum Dachboden

Dass 2023 wieder ein Restaurant unter seiner Ägide in Steyr eröffnet, wird die Fans des 32-Jährigen freuen. Der mittlerweile dreifache Familienvater hatte 2010 mit 20 Jahren sein erstes eigenes Lokal in der Stadt eröffnet, schnell folgten Auszeichnungen. Der Restaurant-Guide Gault&Millau bewertete ihn mit zwei Hauben. Doch bereits 2016 schloss „Das Lukas“ wieder, nicht aus finanziellen, sondern aus familiären Gründen. „Wenn man so jung ist, weiß man nicht, was da wirklich auf einen zukommt. Am Ende des Tages sind es viele Stunden, die man investiert.“

Losgelassen hat ihn das Kochen allerdings nie, Kapeller baute danach ein Catering-Unternehmen auf – und kochte auf Bestellung in Privathaushalten. Bis noch vor der Pandemie die Idee mit dem Dachbodenausbau entstand und mit Michael Schlöglhofer ein Partner gefunden war. Und weil der bereits Zeit hatte, entschieden sich die beiden für das aktuelle Pop-up-Restaurant.

Mit Improvisation haben seine Kreationen trotz der eher kleinen Küche, aus der sie derzeit kommen, auch jetzt wenig zu tun. Saibling mit Kren und Wacholder, Spargel mit Topinambur und schwarzem Knoblauch oder Lamm mit Edamame, Pfefferoni und Salzzitrone sind nur drei Positionen des aktuellen Menüs.