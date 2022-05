Haubenkoch Hubert Wallner: Warum Mondphasen den Fischfang beeinflussen

Die regionalen Zutaten aus der Umgebung seines Gourmet Restaurants Hubert Wallner am Wörthersee haben es dem vielfach dekorierten Küchenchef Wallner angetan: Er will das kochen, was vor der Haustür vorhanden ist. Je spezieller und weniger ersetzbar, desto interessanter sind die Zutaten aus der Umgebung für den gebürtigen Niederösterreicher.

Kurier ReiseGenuss: Wir sitzen in Ihrem Restaurant mit Blick auf den Wörthersee und einer Reinanke aus dem See auf der Speisekarte. Was zeichnet diesen Fisch aus?

Hubert Wallner: Wir arbeiten mit einigen Fischern vom See zusammen, die uns direkt mit Reinanken beliefern. Das ist ein wunderbarer, regionaler Fisch.

Dazu gibt es auch eine Promi-Geschichte, oder?

Ja, als wir noch das Bad Saag waren, so im Jahr 2010, war ein sehr berühmter Eishockey-Spieler bei uns zu Gast und seine Kinder haben eine Rotbarbe gegessen. Plötzlich fragt ein Kind: „Kommt der Fisch eh aus dem Wörthersee?“ Und der Papa sagt: „Ja“. Das war für uns der Zeitpunkt, um zu sagen, lass’ uns die Sachen kochen, die wir direkt vor der Haustür haben. Weil wir mit der Heimat im Herzen kochen.

Ist das Reinanken-Angebot begrenzt?

Das hängt davon ab, wann Schonzeit ist und wie der Mond steht. Am Anfang, als der Fischer kam und mir gesagt hat: „Ja, ich bring’ dir gerne Reinanken, aber nur, wenn der Mond gut steht“, habe ich noch gedacht: Wovon redet der? Dann haben wir – je nach Mondphase – fünfundzwanzig bis vierzig Fische bekommen, oder nur zwei bis gar keinen. Aber fragen Sie mich jetzt nicht, welche Mondphase gut ist. Wenn ich das verwechsle, krieg’ ich Schimpf vom Fischer.

Wie gelingt ein guter Fisch zu Hause?

Ein Fischfilet, so dick wie ein kleiner Finger, braten Sie zu siebzig Prozent auf der Hautseite an, drehen es ganz kurz um, geben es raus und richten an. Es sollte dabei stets leicht glasig in der Mitte sein.