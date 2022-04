Falstaff kürte die besten Restaurants des Jahres 2022

Nach den Restaurantführern von Gault & Millau und A la Carte kürte Falstaff am Montag in einer großen Gala die besten Restaurants des Landes. Nach zwei Jahren ohne Abwertung ist es laut dem Zeitschriften-Verlag wieder an der Zeit, auch Defizite aufzuzeigen: 419 Aufsteiger gegen 117 Absteiger zeigen, dass die Branche die Lockdowns und die Staatshilfen für positive Verbesserungen genutzt hat.

Insgesamt wurden 1.950 Lokale von über 19.000 Mitgliedern des Falstaff-Gourmetclubs für die Ausgabe des Jahres 2022 bewertet. Das Steirereck von Birgit und Heinz Reitbauer im Wiener Stadtpark wurde als einziges Restaurant mit der Bestnote von 100 Punkten ausgezeichnet. Die Höchstnote von vier Falstaff-Gabeln wurde an 45 Betriebe verliehen. Weitere 184 wurden mit je drei Falstaff-Gabeln ausgezeichnet.

"Der druckfrische Restaurant- und Gasthausguide ist ein Wegweiser für wunderbare Genussmomente und bietet Genussliebhaberinnen und -liebhabern einen hoffnungsvollen Ausblick in einen kulinarisch inspirierenden Frühling und Sommer", erklärt Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.