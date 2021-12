Gans, Karpfen und Würstl: Weihnachtsklassiker heuer mal anders

Weihnachtskarpfen mit Chinakohl

1 Lederkarpfen zirka 1,20 kg

250 ml Wermut, 125 ml Sojasauce

75 ml Erdnussöl,

2 TL Sesamöl

1 kleiner Bund Koriander

1 kleiner Chinakohl geviertelt

Für die Kräuterpaste

je 4 EL Petersilie und Koriander fein gehackt

5 Zehen Knoblauch fein gehackt

1 TL Ingwer fein gehackt

1 Stängel Zitronengras feinst geschnitten

2 EL Semmelbrösel

4 EL Butter zimmerwarm

- Für die Kräuterpaste alle Zutaten zu einer Paste verrühren

- Karpfen waschen und trocken tupfen. Eine Tasse in einen Bräter stellen. Karpfen so auf die Tasse stellen, dass er aufrecht stehen bleibt. Karpfen mit der Kräuterpaste einstreichen

- Wermut, Sojasauce, Erdnussöl und Sesamöl in den Bräter gießen. Karpfen im Backofen bei 210 Grad zirka 40 Minuten braten

- 20 Minuten vor Ende der Garzeit Chinakohl-Stücke zum Karpfen legen

- Karpfen am besten bei Tisch tranchieren: Am Rücken einritzen und die Filets von den Gräten lösen (gelingt am besten mit zwei Löffeln). Karpfen mit Saft beträufeln und mit Chinakohl als Beilage servieren