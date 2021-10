Festessen zum hl. Martin: Mährisches Gansl

Vorbereitung: 20 min am Vortag

Zubereitung: 240 min

Portionen: 4

1 Gans mittlerer Größe, circa 4 Kilogramm

3 Äpfel und 1 Birne oder 4 Äpfel

mehrere Zweige Rosmarin

Wasser zum Ablöschen

Kümmel, Salz

- Die Gans waschen, innen und außen gut mit Salz und Kümmel einreiben und einen Tag an einem kühlen Ort abliegen lassen. Etwa drei Stunden vor dem Braten bei Zimmertemperatur ruhen lassen

- Backrohr auf 130 Grad vorheizen, die Gans mit der Brust nach unten in einen Bräter legen. Bräter bis zu einem Viertel mit Wasser füllen

- Zudecken und rund drei Stunden braten. Gelegentlich mit einem Messer oder Spieß die Haut einstechen, damit das Fett abfließen kann. Während der Bratzeit immer wieder mit Wasser und/oder Fett übergießen und wenden

- Nach drei Stunden Bratzeit Äpfel und Rosmarin im Inneren der Gans und im Bräter verteilen und weitere vierzig Minuten braten. In den letzten zwanzig Minuten - Temperatur auf 170 Grad erhöhen und den Deckel abnehmen, damit die Haut knusprig wird

- Die Gans vor dem Servieren noch etwas ruhen lassen, dann zerteilen

„HAARIGE“ KNÖDEL

350 g Erdäpfel roh, fein geraspelt

150 g Erdäpfel in der Schale gekocht, geschält

1 Ei

250 g griffiges Mehl

1 Handvoll krause Petersilie gehackt

Salz, 50 ml Öl

- Gekochte und rohe Erdäpfel in eine Schüssel geben. Ei, Mehl, Salz und Petersilie hinzufügen und das Ganze zu einem glatten Teig kneten und ruhen lassen

- In einem Topf Salzwasser zum Kochen bringen, mit einem nassen Löffel aus dem Teig kleine Knödel formen und ins Wasser legen. Vorsichtig umrühren, damit die Knödel nicht am Boden ankleben. Acht Minuten kochen

- Knödel abseihen, mit etwas Öl beträufeln, damit sie nicht zusammenkleben. Leicht durchmischen und servieren