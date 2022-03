Flughafen Wien: Trzesniewski im renovierten Terminal 2

Der neu gestaltete Terminal 2 am Flughafen Wien ist seit 29. M√§rz wieder in Betrieb und bietet neue Gastronomie- und Einkaufsangebote. Der Terminal wird k√ľnftig von Austrian Airlines, Aer Lingus, British Airways, Brussels Airlines, EVA Air, Finnair, Iberia und vielen anderen Luftlinien genutzt.

So kehrt beispielsweise das Traditionsunternehmen Trzesniewski nach zehn Jahren Pause wieder an den Airport in Schwechat zur√ľck. Br√∂tchen und Desserts k√∂nnen vor Ort genossen und auf die Reise mitgenommen werden. Betrieben wird die Filiale vom Franchise-Partner SSP The Food and Travel Experts in enger Zusammenarbeit mit Trzesniewski.

Die neue Kreation Matjes mit Roten R√ľben und Zwiebeln kann dort noch bis Ostern verkostet werden. Auf der Speisekarte stehen alte Lieblinge wie Speck mit Ei oder Gurke mit Ei. Im Trzesniewski-Online Shop k√∂nnen f√ľr diesen Standort ebenso Br√∂tchen vorbestellt werden, aber nicht im Voraus bezahlt werden.

Der Restaurant-Bereich am Terminal bietet in K√ľrze ein weiteres Highlight: Bis zum Sommer er√∂ffnet ein Veganista-Eissalon in Kombination mit einem The LaLa-Take-away: Angeboten werden auch koschere und Halal-Speisen.

Ein besonderes Highlight am Terminal 2 ist die neue "Vienna Lounge". Auf 2.400 Quadratmetern gibt es reichlich Platz f√ľr Passagiere, um sich vor dem Abflug zu entspannen. Das Leopold Museum folgte der Einladung des Flughafen Wien, die k√ľnstlerische Ausstattung der "Vienna Lounge" zu entwickeln. Museums-Direktor Hans-Peter Wipplinger stellte im Rahmen der Kooperation mit dem Flughafen pers√∂nlich Reproduktionen von Meisterwerken aus der kulturellen Bl√ľtezeit von Wien um 1900 zusammen.